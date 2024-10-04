Сергей Юран: «Я не знаю кто такой Слишкович»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал информацию, что экс-наставник «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить «Оренбург».

3 октября оренбургский клуб отправил в отставку испанца Давида Деограсию.

«Я не знаю кто такой Слишкович. Я уже по говорил по поводу иностранцев (смеется). Посмотрите на турнирную таблицу. Первое место занимает «Краснодар» с российским тренером, второе место — «Локомотив» с российским тренером, третье — «Зенит» с российским тренером. Вот и все», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Оренбург» с семью очками занимает 14-е место в турнирной таблице.