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Сегодня, 10:26

Сергей Юран: «Я не знаю кто такой Слишкович»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал информацию, что экс-наставник «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить «Оренбург».

3 октября оренбургский клуб отправил в отставку испанца Давида Деограсию.

«Я не знаю кто такой Слишкович. Я уже по говорил по поводу иностранцев (смеется). Посмотрите на турнирную таблицу. Первое место занимает «Краснодар» с российским тренером, второе место — «Локомотив» с российским тренером, третье — «Зенит» с российским тренером. Вот и все», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Оренбург» с семью очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Сергей Юран
ФК Оренбург
Владимир Слишкович

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