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Сегодня, 12:55

Юран о Станковиче в «Спартаке»: «Он выиграл чемпионат Сербии, но там всего две команды! «Црвена» и «Партизан»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Деяна Станковича в «Спартак».

— Вы недавно довольно жестко высказались по поводу установившейся в РПЛ моды на балканских специалистов...

— От своих слов не отказываюсь. Ну должно же быть у нас какое-то самоуважение?! Почему так относятся к российским тренерам? Не понял, за что ЦСКА уволил Федотова. В прошлом году человек выиграл Кубок России, занял второе место.

— В этом сезоне ЦСКА — только шестой.

— Вмешались травмы, что-то еще. Ничего страшного. Думал, он останется на своем посту. Я правда не понимаю, почему у нас все зовут сербов.

— Станкович и «Спартак» — есть в этом логика?

— Если бы не поиграл в Европе, в четырех чемпионатах, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! На первом месте — результат, понимаете? Станкович выиграл чемпионат Сербии с «Црвеной». Так? Но там всего два клуба, которые претендуют на золото. «Звезда» и «Партизан».

— Он еще и чемпионат Венгрии выиграл.

— Хорошо. А там разве есть конкуренты у «Ференцвароша»? Один клуб разыгрывает чемпионство. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Деян Станкович
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
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