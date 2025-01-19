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Сегодня, 15:09

Юран — о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... У нас должно появиться самоуважение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение своих команд.

«Я 10 лет проиграл в Европе и такого не видел ни в одном из четырех чемпионатов. Все возвращались вовремя и четко выполняли контракт. Видимо, мы обозначили такое отношение к легионерам, что они чувствуют себя привилегированными. И что мы теперь получаем? Мы теперь будем упрашивать их вернуться? Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... Чего теперь жаловаться, если мы сами их облизываем? Нам нужно менять отношение к нашему чемпионату, потому что легионеры едут сюда зарабатывать деньги. У себя они этих денег не получат. У нас должно появиться самоуважение», — сказал Юран «СЭ».

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

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Сергей Юран
РПЛ
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