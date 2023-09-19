Юран: «Не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал переход нападающего Тимура Сулейманова в «Локомотив».

— Как оцените уход Тимура Сулейманова?

— Тимур показывал хороший уровень. Но чисто по-человечески я его понимаю. Мог не отпустить его. Не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив». У него есть мечта играть в клубе повыше. «Локомотив» — флагман российского футбола. Когда у игрока появляется шанс попробовать... Чисто по-спортивному отпустил. Тимур мне звонил три дня назад, благодарил. Это решение мне далось непросто. Ничего страшного. Понимаю Тимура. Желаю ему закрепиться в составе.

14 сентября «Локомотив» объявил об аренде 23-летнего Сулейманова у «Пари НН». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, в нем предусмотрена опция выкупа.