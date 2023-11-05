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Сегодня, 20:55

Юран — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Довольны футболистами, играли с самоотдачей»

Виктория Кравченко
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3). Он добавил, что доволен тем, как выступили игроки.

«Все получилось. Три нелепых мяча пропустили зеркальных. Не может мяч пролетать вдоль вратарской. В целом работало то, что мы планировали. Забили мячи, могли еще. Довольны игроками, играли с самоотдачей. У ЦСКА были панические моменты, где переходили на простой футбол. Хочется большего, но проиграли. Думаю, на ничью наиграли», — цитирует Юрана «Чемпионат».

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5307768-sergej-yuran-prokommentiroval-porazhenie-pari-nn-v-matche-s-cska.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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