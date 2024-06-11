Юран об Абаскале: «Молодой парень без заслуг возглавил «Спартак». Как такое возможно?!»

Сегодня, 13:10
Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» прокомментировал работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
— А какие чувства вызывал у вас Абаскаль?
— Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили — я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика? Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся.
«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в апреле 2024-го. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года.