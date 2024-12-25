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Сегодня, 11:12

Юран — о словах Абаскаля про создание нынешнего «Спартака»: «Кого он там собирал? Собирать можно помидоры»

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Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» высказывание бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля про то, что вместе со своим тренерским штабом он создал и подготовил нынешний состав красно-белых.

«Пусть смотрит на результат. Сколько времени уже прошло после Абаскаля? Уже больше полугода. О чем мы говорим? Когда прошел месяц или две недели, тогда да, он готовил. А тут прошло уже достаточно времени, поэтому я думаю, что это крик души уже какой-то. Надо на результат смотреть. Я всегда говорю: «Тренеры оцениваются по результату». Кого он там собирал, что собирал? Можно помидоры собирать», — сказал Юран «СЭ».

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.

Красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками, уступая 2 очка лидирующим «Краснодару» и «Зениту».

Александр Абустин

4
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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