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Сегодня, 13:25

Юран: «Семак выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок, а лучшим тренером признали Личку...»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран в интервью «СЭ» прокомментировал то, что лучшим тренером сезона РПЛ был признан Марцел Личка из «Динамо».

— Почему лучшим тренером сезона признали Личку? — спросил Юран корреспондентов «СЭ».

— Дело в том, что голосование состоялось еще до последнего тура.

— Ну а зачем бежать впереди паровоза? Что в итоге получилось? Семак выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат. Но его нет даже в тройке лучших тренеров! Он пятый или шестой! Как так?!

— В первой тройке Личка, Ивич и Карпин.

— Но тренера же всегда судят по конечному результату. Ивич покинул клуб после поражения от команды первой лиги в Кубке. Но он в тройке, а Семака там нет... Я просто сейчас рассуждаю вслух, никого не осуждаю, привожу вам факты. Что мы видим по итогам голосования? Лучшим становится тренер, взявший бронзу? На это надо теперь ориентироваться?

Кому-то не нравится Семак, но он берет трофеи год за годом! Считаю, каждый специалист должен пройти определенный путь. Вы думаете, Романцев, Семин, Газзаев сразу стали великими специалистами? Нет, все шли шаг за шагом, кто-то начинал с первой лиги, кто-то — со второй. Сейчас нет еврокубков, почему бы нам не развивать свои кадры?

— У вас нет ответа?

— Меня удивляет еще один момент. В контрактах иностранцев прописан такой размер неустойки, что клуб 100 раз подумает, увольнять их или оставлять. А россиянину прописывают две зарплаты — и иди гуляй! Разве справедливо? Какие-то двойные стандарты, не находите?

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Сергей Семак
Сергей Юран
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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