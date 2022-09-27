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27 сентября, 21:26

Юран: «Если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно»

Юран рассказал, как нужно играть против «Зенита»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как нужно играть против «Зенита».

«Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно. То, что показал «Оренбург» в Санкт-Петербурге, — это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против «Зенита»? Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту». Когда играешь против них в открытый футбол, все становится ясно. У них легионеры очень высокого класса, поэтому нужно головой тактически думать немного», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

После 10 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-s-zenitom-mozhno-borot-sya-ya-zhe-v-himkah-smog/
Сергей Юран
РПЛ
ФК Зенит
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