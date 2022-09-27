Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как нужно играть против «Зенита».

«Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» — это неправильно. То, что показал «Оренбург» в Санкт-Петербурге, — это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против «Зенита»? Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту». Когда играешь против них в открытый футбол, все становится ясно. У них легионеры очень высокого класса, поэтому нужно головой тактически думать немного», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

После 10 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.