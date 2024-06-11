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Сегодня, 11:25

Юран: «Кто в РПЛ напоминает мне молодого Юрана? Голенков»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков РПЛ сейчас похож по игре на него.

— За кого из бывших партнеров особенно обидно? Кто подавал огромные надежды, но совсем себя не реализовал?

— В киевском «Динамо» были ребята. Беженар. Поиграл за все сборные — юношеские, молодежные. Центральный защитник. Но дальше не пошло... Стал себе позволять разные вещи... Мог добиться гораздо большего. Можно вспомнить другого игрока обороны. Заец! Такие надежды подавал! Играл у Лобановского, а потом какое-то время работал сторожем. Да много было таких ребят...

— Сергей Щербаков.

— Серега — это отдельная тема. Уверен, не попади он в ту аварию, оказался бы в «Барселоне». Бобби Робсон, который тренировал Щербакова в «Спортинге», его бы туда обязательно позвал. Робсон, как говорится, был от него без ума.

— Кто из игроков РПЛ сейчас напоминает вам молодого Юрана?

— Возможно, форвард «Ростова» Голенков. Мощный такой, наглый, напористый. По-хорошему злой. Нацеленный на результат. Все время хочет побеждать. Правда, я головой не сильно играл, он, наверное, лучше. Подкупает то, что Голенков все время лезет в борьбу, цепляется за мячи. Бескомпромиссный.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Сергей Юран
Егор Голенков
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