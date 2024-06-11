Юран: «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру»!»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о необычной просьбе со стороны Олега Романцева.

— Самый ценный совет, который получили от Романцева?

— Так и не вспомнишь... Расскажу лучше про один случай. Перед каким-то матчем Лиги чемпионов в 1995 году — то ли перед «Русенборгом», то ли перед «Легией» — к нам с Цымбаларем на базе подходит администратор Александр Хаджи и говорит: «Вас Олег Иваныч приглашает к себе в кабинет».

— Звучит тревожно.

— Вот и я про то же. Смотрю на Илью: «Цыля, ты чего опять натворил»?! Он глаза вытаращил, только развел руками, сам в шоке.

— Что было дальше?

— Ну заходим к Иванычу. Он спросил, как дела, как здоровье. А потом вдруг ошарашил: напишите свой вариант состава на завтрашнюю игру! Мы переглянулись, подумали, может, он шутит. Но он действительно обратился к нам с таким предложением. На полном серьезе!

— Написали?

— На следующий день Романцев на установке огласил состав. Самое удивительное в том, что мы угадали 10 позиций! Кажется, только в одном пункте с Иванычем не совпали. Вроде Димку Ананко поставили на фланг, а его тезку Хлестова в центр. А Романцев решил по-другому. Как-то так.