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Сегодня, 12:10

Юран: «Летом предлагали взять в «Пари НН» Даку. У клуба не было таких денег»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Мирлинд Даку и тренер Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о сложностях в комплектовании команды.

— В «Пари НН» сложность заключалась именно в комплектовании состава?

— Я исходил из бюджета клуба. Но при этом сам подбирал футболистов, не позволял навязывать себе игроков. Если рассматривать летнее трансферное окно, то мы потратили деньги только на Трошечкина — 20 миллионов рублей. Выкупили его у «Ахмата». Остальные — свободные агенты, Тихий, Кухарчук приходили без агентов, плюс арендованные ребята. Политика и стратегия клуба заключалась в том, что мы должны продавать игроков, а не покупать их. Хотя я считаю, что надо немного потратиться, чтобы прочнее стоять на ногах. Ну что поделать... Работали в тех условиях, которые были. Больших зарплат мы тоже предложить не смогли.

— Много переходов из-за этого сорвалось?

— Могли взять нападающего из чемпионата Португалии. Он забил 15 или 16 мячей за «Боавишту», был свободным агентом. Однако ту зарплату, которую форвард запросил, мы бы не потянули. Был еще вариант с Даку, который здорово проявил себя в итоге в «Рубине». Мне его летом предлагали. Обратился к руководству. Но там сразу сказали: шансов нет. Нужно было потратиться и на трансфер, и на личный контракт. В итоге надо было находить свободных агентов. Далеко не все были готовы идти на наши финансовые условия.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
Мирлинд Даку
0
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