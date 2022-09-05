Юран об игре «Химок»: «Очень жаль парней. Слезы наворачиваются...»

5 сентября, 13:55
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал игру команды после своего увольнения.
— С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?
— Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.
— Как ваши дела? Есть ли предложения?
— Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.
— Речь идет об РПЛ?
— Да.
После увольнения Юрана из «Химок» 9 августа клуб не одержал ни одной победы.