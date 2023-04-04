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Сегодня, 09:20

Сергей Юран стал новым главным тренером «Пари НН»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото «СЭ»
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«Пари НН» объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Приняли решение о приглашении в ФК «Пари НН» Сергея Юрана. Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже. Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» — говорится в заявлении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, опубликованном пресс-службой клуба.

Срок контракта с Юраном не уточняется.

Предыдущим главным тренером «Пари НН» был Артем Горлов, об отставке которого было объявлено сегодня, 4 апреля.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.

Предыдущим местом работы Сергея Юрана были «Химки», которые 53-летний специалист покинул 9 августа 2022 года.

Источник: https://t.me/fcnn52/6297
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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