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Сегодня, 10:25

Юран — о Кулькове: «Когда в последний раз его увидел, не узнал Васю...»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» вспомнил свою последнюю встречу с Василием Кульковым.

— Вы родились в один день с Кульковым, он, правда, постарше. Часто отмечали праздник вместе?

— Когда вместе играли — постоянно! Все вокруг удивлялись: «Родились в один день, но такие разные! Вася — само спокойствие, а ты такой шебутной!» Отвечал: «Зато мы друг друга дополняем» (улыбается). Где Васе не хватило эмоции, я давал ему «взрыв». А он мог меня успокоить, больше рассуждал.

— Помните ваш последний с ним разговор? (Василий Кульков умер в октябре 2020 года от онкологии. — Прим. «СЭ»)

— Всегда перед Новым годом спартаковских ветеранов собирают в манеже. В Сокольниках. Вот там я его последний раз увидел. И не узнал!

— Худой?

— Кажется, я еще Борю Позднякова спросил: «А как Васька поживает? Как у него дела»? А он мне: «Так вот же он сидит»! И я обалдел... Исхудал, в шапочке сидел... Выглядел он уже тяжеловато... Печально. Я же помню его пышущим здоровьем, любящим жизнь, он много смеялся.

— Василий сам уже понимал, что...

— Да. наверное. И от этого и всем нам становилось только тяжелее. Но Вася держался, виду не показывал. Улыбался...

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Василий Кульков
Сергей Юран
Футбол
0
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