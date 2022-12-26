Юран: «Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о переходе форварда Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого. Попади он сейчас в один из наших ведущих клубов, не факт, что у него получилось бы.

Человек играет в РПЛ четыре месяца. Это не Первая лига. Нужно набрать опыта и уверенности в среднем клубе. Когда Сычевой окрепнет, тогда уже можно будет говорить о российских топ-клубах", — цитирует Юрана Sport24.

Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года и будет выступать под фамилией своего отчима — Писарский. В первой половине сезона РПЛ нападающий забил 14 голов в пятнадцати матчах.