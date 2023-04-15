Юран: «Настораживает, когда команда пропускает по 3 мяча за матч»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ от «Динамо» (1:3).

— Вы выпустили трех игроков до гола «Динамо». Угадали или нет?

— Замены эти планировались. Я объяснял парням, на поле находиться нельзя — на максимуме тебя хватит на 20, 30, 40 минут. Артем Соколов сделал очень большую работу, Рыбчинского выпустили, потому что нужен был свежий игрок, не давать в верхнем блоке, чтобы команда не садилась в штрафную. Не скажу, что парни вышли и отбывали номер. Претензий нет, но есть индивидуальные ошибки. Фланги были тяжеловаты, поэтому замены эти планировалось.

— В последних двух матчах 6 пропущенных мячей. Есть дополнительная головная боль из-за действий команды в обороне?

— Когда команда пропускает по 3 мяча за матч, это настораживает. В Краснодаре разобрали: 4 удара в створ, 3 забили, мы ошиблись. Здесь нельзя сказать, что защитники у нас плохие или хорошие. Тут в целом не доиграла команда. Ничего, работать нужно. Хочется избегать таких ошибок. Будем разбирать. Больших претензий нет, кроме последних 10 минут— вышли более мастеровитые игроки «Динамо» и заставили ошибиться.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 19 очков за 23 тура.