Юран: «Конкретно мне из «Лукойла» никто не звонил»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что ему не звонили весной из «Лукойла».

— А можете рассказать о звонке, который поступил вам весной из «Лукойла»?

— Со мной лично никто не общался. Видимо, разговаривали на уровне руководства. Может, хотели уточнить информацию про сумму отступных в моем контракте с «Пари НН». Тогда же в СМИ написали, что она составляет аж 200 миллионов. Я, конечно, все это потом опроверг.

— Не 200?

— Все было гораздо меньше. Повторюсь, конкретно мне из «Лукойла» никто не набирал.