Сергей Юран: «Я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту»

Экс-главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил о готовности возглавить свои бывшие клубы «Бенфику» и «Порту».

«Каждому игроку хочется вернуться в качестве тренера в клуб, где он играл и выигрывал трофеи. Конечно, я бы согласился возглавить «Бенфику» и «Порту». Это было бы здорово. Португальский — мой второй язык. Я знаю Португалию, знаю ментальность португальцев, потому что жил в этой стране, жил с этими людьми. Мне бы не понадобилось время на адаптацию. Просто достаточно получить предложение, взять вещи и полететь в Лиссабон или Порту», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Юран был футболистом «Бенфики» с 1991 по 1994 год, а затем, в сезоне 1994-1995, играл за «Порту».

Последним местом работы Юрана в качестве главного тренера стал клуб «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 года по апрель 2024 года. До этого Юран тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие российские команды.