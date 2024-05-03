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Судейство

Сегодня, 09:00

Юран: «Нам ставят пенальти за фол на Сарвели. В ворота «Спартака» такой 11-метровый не назначили»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что судьи повлияли на результаты его команды.

— А вы не думаете, что команда психологически надломилась после матча с «Локо», в котором «Пари НН» пропустил три мяча в концовке и уступил?

— Мы же не в недельном цикле находились до матча с «Ахматом». Играли через два дня на третий. Ну и, естественно, такие поражения, как от «Локомотива», сразу же из головы не выбрасываются. Вели 2:0... Хотя уступили, в том числе и из-за непонятного пенальти в наши ворота.

— Наступ Живоглядова на ногу Сарвели?

—  Да. Потом же уважаемый эксперт, бывший судья Сергей Лапочкин все четко сказал! Помните матч на Кубок между «Спартаком» и «Локомотивом»? Точно такой же эпизод. Но в ворота красно-белых пенальти не назначили. А мы — Нижний. Нас можно так наказывать на 92-й минуте...

Но был же еще и эпизод на 96-й. Разве там не было фола на Шнапцеве в чужой штрафной? Разве его не заваливали? Тоже все очевидно.

— После матча с «Краснодаром» у вас также возникли вопросы к арбитрам...

— Ну я же всегда против двойных стандартов. Почему к грандам одно отношение, а к Нижнему другое? Возвращаясь к пенальти на Сарвели, вы допускаете, что такой 11-метровый назначили бы в ворота «Спартака»? Какой-то наступ Живоглядова на ногу соперника рассмотрели... Не знаю...

Сергей Юран. «Мне не стыдно смотреть в глаза болельщикам «Пари НН»!» Первое интервью Юрана после отставки

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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