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Сегодня, 18:15

Юран: «Сначала спас «Пари НН» от вылета, потом оставил команду не в зоне стыков»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что у него не осталось осадка от работы в нижегородском клубе.

— У вас остался осадок от расставания с «Пари НН»?

— А какой осадок? Я честно там отработал. Болельщик меня благодарил. Вывесили плакат на первой игре после расставания со мной. Это же показатель, о чем-то говорит. Просто, увы, ключевые футболисты получили травмы, ну и не было глубины состава. Плюс не повезло с календарем. Играли против «Краснодара», «Динамо»... Пришлось непросто.

Я говорил болельщикам, что сдержал свое обещание перед ними, перед губернатором. Сначала спас «Пари НН» от вылета, потом набрал достаточное количество очков. Я же обещал, что команда не рухнет в переходные игры. Оставлял ее не в зоне стыков. Но после меня она там оказалась. Мне нравилось работать в Нижнем. Красивый город, стадион, добрый болельщик. Так что осадка у меня нет. Ну приняли по мне такое решение... Что поделать? Такова тренерская доля. Мы работаем на максимуме, а последнее слово за руководителями. Правильное это решение или нет... Не хочу сейчас его обсуждать, — сказал Юран «СЭ».

Саша Илич. Сергей Юран: «Хотел бы поддержать Илича. За что его уволили? За четыре очка с выезда?»
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород

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