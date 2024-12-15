Сергей Жуков: «Один в поле не воин. Будь это хоть Пьянич, хоть Месси»

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича в нынешнем сезоне РПЛ.

«Вы же понимаете, что один в поле не воин. Будь это хоть Пьянич, хоть Роналду, хоть Месси — вопрос команды. Мы очень хотим, чтобы к весне он больше сплотился с командой, потому что одних своих профессиональных навыков недостаточно, чтобы вытягивать результат.

Учитывая то, что у нас есть безусловный лидер Игорь Акинфеев, как движущая сила, толкающая ребят вперед... Сейчас хотя бы в середине есть человек, который помогает разводить все по правильным местам. Очень хотим верить, что все ребята сработаются и это будет большой слаженный механизм», — сказал Жуков «СЭ».

В этом сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.