Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:02

Сергей Жуков выразил надежду, что ЦСКА закончит сезон в топ-3 РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в комментарии «СЭ» оценил выступление армейцев в текущем сезоне.

«Как любой человек, который болеет за ЦСКА, хочу большего. Понимаю, что предстоит много работы. Это же целый комплекс, который на сборах нужно попробовать отработать, выполнить. Приход новых людей и все прочее — небыстрый процесс. Мы все хотим большего, но предстоит большая работа. Надеемся, что мы обязательно зайдем в тройку», — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.

2
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Агент форварда «Акрона» Тимошенко сообщил о работе над выкупом футболиста у «Родины»
Дьяков: «Легионерам «Зенита» все уже приелось. Отсюда и результат»
Дьяков: «с «Зенитом» можно и нужно играть»
Дьяков: «Прошлый сезон показал, что «Зенит» уже не так хорош»
Дьяков: «Если соперники поверят в себя, то «Зенит» не будет чемпионом»
Globo Esporte: «Краснодар» близок к трансферу Уэсли из «Интернасьонала»
Сегодня
Вчера
Неделя