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Сегодня, 15:01

Сергею Анохину грозит до 15 лет тюрьмы за дачу взятки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшему генеральному директору букмекерской компании FONBET Сергею Анохину грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет по делу о даче взятки в 60 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

О задержании 51-летнего функционера стало известно 29 января. Сообщалось, что Анохин передал взятку представителю силовых структур.

Ранее Анохин был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год, а также руководил футбольным клубом «Химки».

Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина

Источник: РИА «Новости»
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Футбол
Сергей Анохин
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