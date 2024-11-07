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Сегодня, 10:00

Защитник «Локомотива» Монтес: «Мексике было бы интересно сыграть против сборной России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Сесар Монтес в комментарии для «СЭ» назвал интересной идею провести товарищеский матч между сборными России и Мексики.

«Было бы интересно сыграть против сборной России. Обе команды развиваются, растут. Мы сейчас готовимся к чемпионату мира — нам было бы это интересно. Уверен, в Мексике был бы полный стадион на игре с Россией, нас всегда поддерживают болельщики», — сказал Монтес «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Сборная Мексики по футболу
Сборная России по футболу
Сесар Монтес

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