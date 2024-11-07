Сесар Монтес заявил, что РПЛ точно входит в топ-6 лиг мира

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился мнением об уровне чемпионата России по футболу.

«Входит ли РПЛ в топ-6 лиг мира? Да-да, точно. Это отличный чемпионат — в каждой команде есть очень хорошие, качественные игроки, поэтому в РПЛ высокий уровень сопротивления. Еще стоит отметить, что здесь высокий уровень физической нагрузки», — цитирует Монтеса «РБ Спорт».

27-летний защитник Монтес перешел в московский «Локомотив» из испанского клуба «Альмерия». Футболист заключил контракт с железнодорожниками до 2029 года.