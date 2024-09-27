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Сегодня, 21:59

Сесар Навас назвал семерых российских игроков, которые могли бы выступать в Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о том, какие футболисты из клубов РПЛ могли бы заиграть в Испании.

«Есть много российских игроков, которые без проблем могли бы выступать в чемпионате Испании. Особенно талантливо последнее поколение. На мой взгляд, в чемпионате Испании успешно играли бы Тюкавин, Сперцян, Глушенков, Морозов, Карпукас, Пиняев и Дивеев», — приводит слова Наваса Metaratings.ru.

В данный момент в чемпионате Испании играет один российский футболист — полузащитник Арсен Захарян, выступающий за «Реал Сосьедад».

Источник: Metaratings.ru
Сесар Навас

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