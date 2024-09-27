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27 сентября, 23:29

Сесар Навас: «Семак полностью готов тренировать в Европе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о том, готов ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак работать в Европе.

«Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе. В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, — это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест. Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу», — приводит слова Наваса Metaratings.ru.

В мае 2018 года Семак был назначен главным тренером «Зенита» Санкт-Петербург. Под его руководством команда выиграла шесть чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Семак
Сесар Навас
ФК Зенит

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