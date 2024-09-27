Навас: «Для Тюкавина перейти в «Атлетико» напрямую было бы поспешным шагом»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Атлетико».

«Тюкавин — хороший футболист, для меня он игрок, который мог бы добиться успеха в чемпионате Испании. Сейчас, с моей точки зрения, перейти напрямую в «Атлетико» из чемпионата России было бы слишком большим и поспешным шагом. Вполне возможно, что через несколько лет Тюкавин выйдет на тот уровень, чтобы иметь возможность играть за «Атлетико». Только для этого необходимо пройти через команду чуть более низкого уровня, продолжая тренироваться и правильно расти», — приводит слова Наваса Metaratings.ru.

В мае 2024 года в СМИ появилась информация об интересе «Атлетико» к Тюкавину. Сообщалось, что трансфер мог состояться по ходу летнего трансферного окна.