Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:46

Навас: «Для Тюкавина перейти в «Атлетико» напрямую было бы поспешным шагом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Атлетико».

«Тюкавин — хороший футболист, для меня он игрок, который мог бы добиться успеха в чемпионате Испании. Сейчас, с моей точки зрения, перейти напрямую в «Атлетико» из чемпионата России было бы слишком большим и поспешным шагом. Вполне возможно, что через несколько лет Тюкавин выйдет на тот уровень, чтобы иметь возможность играть за «Атлетико». Только для этого необходимо пройти через команду чуть более низкого уровня, продолжая тренироваться и правильно расти», — приводит слова Наваса Metaratings.ru.

В мае 2024 года в СМИ появилась информация об интересе «Атлетико» к Тюкавину. Сообщалось, что трансфер мог состояться по ходу летнего трансферного окна.

Источник: Metaratings.ru
Константин Тюкавин
Сесар Навас
ФК Атлетико

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Сегодня
Вчера
Неделя