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Сесар Навас: «Победа над «Барселоной» показала, насколько «Рубин» великая команда»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился воспоминаниями о победе над «Барселоной» (2:1) в 2009 году в Лиге чемпионов.

«У меня прекрасные воспоминания с той победой над «Барселоной». В том сезоне «Рубин» был очень сбалансированной и жёсткой командой, которую трудно было победить. Была прекрасная рабочая атмосфера, сопровождающая команду группа игроков, тренеров и другого персонала, с которыми было очень приятно работать.

Та великая победа в Испании в Лиге чемпионов над «Барселоной» такого высокого уровня показала, насколько мы великая команда. Мне выпало огромную радость и удачу быть частью этой команды. Это был незабываемый сезон!" - приводит слова Наваса Metaratings.ru.

20 октября 2009 года «Рубин» в Испании обыграл «Барселону» со счетом 2:1. У казанцев отличились Александр Рязанцев и Гекдениз Карадениз.

Источник: Metaratings
Сесар Навас
ФК Барселона
ФК Рубин (Казань)

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