«Сестра Холанна» рассказала о симпатии к «Краснодару»

11 ноября, 19:30
Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» рассказала о любви к «Краснодару».
— Болеете ли за какой-то российский футбольный клуб?
— Можно сказать, нет, так как футболом как таковым я никогда не увлекалась, но всегда в моем окружении на слуху был ФК «Краснодар» — я сама из Краснодара и прожила там на протяжении пяти лет. Эта команда мне близка просто потому, что я часто о ней слышу и хоть немножко имею представление, что там происходит.
Полное интервью Александры Катрич читайте на сайте «СЭ».
Кариока_двойка.
Аж 5 лет прожила там, значит из Краснодара. Всё. Местная.
12.11.2025
kamrad.andrey76
кликбейтеры, минус вам
11.11.2025