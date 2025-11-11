Видео
11 ноября, 19:30

«Сестра Холанна» рассказала о симпатии к «Краснодару»

Микеле Антонов
Корреспондент

Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» рассказала о любви к «Краснодару».

— Болеете ли за какой-то российский футбольный клуб?

— Можно сказать, нет, так как футболом как таковым я никогда не увлекалась, но всегда в моем окружении на слуху был ФК «Краснодар» — я сама из Краснодара и прожила там на протяжении пяти лет. Эта команда мне близка просто потому, что я часто о ней слышу и хоть немножко имею представление, что там происходит.

Полное интервью Александры Катрич читайте на сайте «СЭ».

Александра Катрич и&nbsp;Эрлинг Холанн.«Я Холанн в юбке!» Интервью «русской сестры» форварда «Манчестер Сити»

2

  • Кариока_двойка.

    Аж 5 лет прожила там, значит из Краснодара. Всё. Местная.

    12.11.2025

  • kamrad.andrey76

    кликбейтеры, минус вам

    11.11.2025

