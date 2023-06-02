«Ничего нет». Сестра Сарсании рассказала, что деньги агента после его смерти бесследно пропали

Сегодня, 10:00
Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ», что после его смерти возникла странная ситуация с накоплениями его брата.
— Я слышал, что при всех доходах Константина Сергеевича делить-то было нечего. Это только казалось, что должны были остаться миллионы.
— Ничего нет...
— Как возможно?
— А вот так — ничего!
— Вы поняли, куда все делось?
— Нет.
— Кто-то из родни даже называл цифру: осталось 100 тысяч долларов.
— Голословно обвинять банк мы не можем. Еще и неудачное стечение обстоятельств. Как раз Костя умер, и там закончился срок аренды банковской ячейки. Когда вскрывали, присутствовал наш папа, сын Кости Денис... Вот вскрыли, и... Было очень странно!
— Что увидели?
— Лежали две ленточки, которыми заклеивают пачки. Причем от евро. Какой-то целлофан. Все!
— Невероятно.
— Конечно, какие-то деньги у него были, например, «Зенит» перевел зарплату. Но где основная сумма, мы не представляем!
— Так и осталось неизвестным?
— Видите ли, Костя никогда не вел никаких записей. Все держал в голове! Думаю, коды и пароли хранились исключительно в его памяти. Как и места — куда и что положил.
— Допускаете, что где-то все это лежит?
— Наверняка. Просто мы не знаем об этом. Пытались по разным каналам найти, но безуспешно.
Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.