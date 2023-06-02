«То зашивали, то расшивали». Сестра агента Сарсании рассказала про страшную болезнь и смерть спортдира РПЛ Мещанчука

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, ранее работавшая в РПЛ, в интервью «СЭ» рассказала про смерть бывшего спортивного директора лиги Игоря Мещанчука.

— В РПЛ работали удивительные люди. Например, бывший пресс-атташе «Сатурна» Игорь Мещанчук.

— Игорь стал спортивным директором лиги, и не все это приняли. Честно скажу, поначалу его все клубы невзлюбили. Бесил со страшной силой. Но потом поняли, какой он профессионал, и прежнее отношение сменилось огромным уважением! Дотошный, пытливый... Ни до, ни после него такого человека не было. Например, составляет календарь: «Этих надо поменять местами». Прядкин удивляется: «Зачем?» — «А как они будут добираться? А здесь проще самолетом!» О каждом клубе думал. А умер Игорь в 2014-м. Быстро сгорел.

— Рак?

— Да. Совершенно ужасная история. Я этот день хорошо запомнила. Как-то приходит на работу, на него смотрят: «Игорь Евгеньевич, у вас не желтуха ли? Белки желтые!» Игорь отвечает: «Я думал, мне показалось. Брился с утра — вроде желтоватые. Съезжу завтра в больницу...» Этот день еще отработал. До этого нам говорил, только мы значения не придали: «Что-то аппетит пропал, вообще ничего не хочется». Ему и прежде ничего нужно не было — только кофе да сигарета. На следующий день получил диагноз — поджелудочная. Он тогда рванул то ли в Германию, то ли в Израиль.

— Не спасли?

— Нам пересказывал: «Профессор меня увидел, говорит: вы не наш пациент, наши так не выглядят!» Игорь — цветущий мужик, здоровый! Потом все анализы сдал, профессор погрустнел: «К сожалению, я ошибся. Вы наш пациент». Игорь не желал ни от кого зависеть, вот в чем беда!

— Понимаю.

— Всегда: «Я сам!» Когда клубы узнали про его беду, передали: «Не возвращайся в Москву. Мы соберем тебе деньги, оперируйся...» Все готовы были скинуться!

— Так в чем же дело?

— Игорь ответил: «Если я умру, как семья тело будет перевозить? Нет, никому не хочу быть обязанным». А прислушался бы, до сих пор бы жил. Прооперировали в Москве — и неудачно. Полгода потом лежал. Почти ничего не ел. То зашивали, то расшивали. Он, бедный, мучился ужасно. Но он как-то сразу сдался. Месяца за три до кончины вдруг начал обзванивать всех: «Наверное, звоню в последний раз, попрощаться...» Для меня это был шок! Такой здоровый мужик — и вдруг скис! К чему я все это рассказываю? Вот был бы сейчас в лиге такой профессионал, все было бы иначе! Мещанчук полностью закрывал весь спортивный блок.