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Сегодня, 20:26

Сестры Аверины: «Болеем только за ЦСКА. Надеемся, они сегодня победят»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поделились ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра состоится 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Болеем только за ЦСКА. Надеемся, они сегодня победят. Кто больше всех нравится из команды? Игорь Акинфеев. Он достоин уважения. Он герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА», — сказали Аверины.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА идет 6-м (37).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Арина Аверина
Дина Аверина
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