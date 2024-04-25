Сестры Аверины: «Болеем только за ЦСКА. Надеемся, они сегодня победят»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поделились ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра состоится 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Болеем только за ЦСКА. Надеемся, они сегодня победят. Кто больше всех нравится из команды? Игорь Акинфеев. Он достоин уважения. Он герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА», — сказали Аверины.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА идет 6-м (37).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ.