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Сегодня, 17:33

Севикян, Кассьерра и Чалов стали номинантами на награду за лучший гол РПЛ в сентябре

Алина Савинова
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Стали известны претенденты на награду за лучший гол РПЛ в сентябре.

Для шорт-листа были отобраны голы, забитые с 7-го по 10-й тур чемпионата России. В список попали восемь игроков: Эдгар Севикян, Николоз Кутателадзе (оба — «Пари НН»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Матео Кассьерра («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»), Алексей Миронов («Ростов»), Федор Чалов и Виктор Давила (оба — ЦСКА).

В голосовании примут участие эксперты РПЛ, комментаторы и болельщики.

По итогам 11 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. На втором месте расположились «Крылья Советов» (21 очко). Третьим идет «Зенит» (20 очков).

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_30033.html
Алексей Миронов
Матео Кассьерра
Николоз Кутателадзе
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Виктор Давила
Владислав Шитов
Тео Бонгонда
Эдгар Севикян
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