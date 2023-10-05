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РПЛ

Сегодня, 21:13

Севикян: «Цель «Пари НН» — выигрывать каждый матч»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян поделился мнением об игре команды в этом сезоне РПЛ.

«У нас есть цель — выигрывать каждый матч, конечно, нам бы хотелось занять высокое место по итогам этого сезона. Для этого нужно продолжать работать. Сейчас мы знаем, что способны на многое, мы здорово поработали на сборах. Дай Бог, чтобы у нас получилось по итогам забраться как можно выше. У нас все для этого есть», — цитирует игрока «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 9-е место.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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