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Сегодня, 09:30

Севикян назвал главное отличие между Арменией и Россией

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отличиях между Россией и Арменией.

«Во-первых, в климате: в Армении намного теплее. Во-вторых, не могу сказать, что такого не было в России, но с первого момента в сборной почувствовал любовь болельщиков. То же самое и со стороны команды и федерации. Это очень бросается в глаза. Было приятно, как тебя встречают. У нас была открытая тренировка для болельщиков, их пришло почти две тысячи человек. В этот момент понимаешь, насколько люди пропитаны любовью к сборной», — сказал Севикян «СЭ».

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. До этого он играл за молодежную и юношескую сборные России.

12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

Футбол
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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