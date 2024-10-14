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Севикян: «Думаю, «Спартак» — самый принципиальный соперник для «Локомотива» в России»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян назвал «Спартак» самым принципиальным соперником команды в РПЛ.

28 сентября «Локомотив» обыграл красно-белых (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

«Мне кажется, не стоит объяснять, насколько «Спартак» принципиален для «Локомотива». Все фанаты и все игроки понимают, что это принципиальные игры — дерби. С самого детства, когда играл за юношеские команды «Локомотива», каждый матч со «Спартаком» был принципиальным. Мы настраивались на такие матчи, как на бой. Думаю, «Спартак» самый принципиальный соперник для «Локомотива» в России», — приводит Sport24 слова Севикяна.

«Локомотив» после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимает второе место в турнирной таблице с 27 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 19 очками.

Источник: Sport24

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