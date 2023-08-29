Севикян: «Я готов играть за сборную Армении, но в сентябре не еду»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Армении.

«Я готов играть за сборную Армении. Просто сказал, что есть желание играть за сборную. Предложения нет? Я же не еду в сентябре», — сказал Севикян «СЭ».

21-летний вингер — воспитанник «Локомотива», но за основную команду ни разу не выступал и в 2017 году перешел в испанский «Леванте». Летом 2022 года Севикян стал игроком «Пари НН», перейдя на правах свободного агента. Севикян привлекался в юношеские и молодежные сборные России.