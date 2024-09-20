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Севикян рассказал, как Тикнизян повлиял на его возвращение в «Локомотив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, как защитник красно-зеленых Наир Тикнизян повлиял на его возвращение в московскую команду.

«Не то, чтобы уговаривал. Интересовался, как обстоит ситуация. Это нормальная история — он игрок «Локомотива». Мы все хотим приносить пользу команде», — сказал Севикян.

6 сентября «Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. 23-летний полузащитник выступал за венгерский клуб с января этого года: 17 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.

Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян

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