Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Севикян рассказал, как Жигулев подметил его сходство с Грилишем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото ФК «Пари НН»
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о своем сходстве с хавбеком «Манчестер Сити» Джеком Грилишем.

«Это Илья Жигулев сказал, что я очень похож на Джека Грилиша. Позднее это подхватила вся команда, а потом социальные сети. Мне кажется, это прикольно. Смешно. Буду ли также бурно отмечать трофеи? Даже близко нет. Я так не люблю отмечать. У меня совсем другой образ жизни», — сказал Севикян на официальном YouTube-канале РПЛ.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а в прошлом году перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 мяча в 12 матчах во всех турнирах.

Источник: https://youtu.be/0zT-jYHD4xA?t=255
Джек Грилиш
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
1
0
Читайте также
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж новой Lada Granta Sport
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Умерла актриса Нина Беляева
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Севикян о решении выступать за сборную Армении: «Понимал, что это кто-то воспримет плохо»

Mash: колумбийский футболист попытался провезти в Россию колье с бриллиантами за 2,5 миллиона рублей