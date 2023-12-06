Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Севикян — о целях «Пари НН»: «Все мы хотим подняться еще выше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о целях команды на сезон.

«Я не хочу ставить границы и цели. Думаю, надо сфокусироваться на том, чтобы готовиться к победе в каждой игре. А там получится так, как получится. Нужно работать и выкладываться на каждой тренировке. Все мы хотим подняться еще выше», — сказал Севикян «СЭ».

«Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ с 24 очками в 17 играх.

В следующем, 18-м туре чемпионата России-2023/24 нижегородцы встретятся с «Зенитом» на выезде, матч состоится 9 декабря.

Эдгар Севикян. «Получил вызов в сборную России, но сердце подсказало выбрать Армению». Интервью Севикяна

0
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины
В Берлине признали проблемы с задержками поставок оружия Киеву
Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году
Посол Израиля назвал возможным режим прекращения огня с ХАМАС
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Абаскаль и точка. В «Спартаке» не собираются менять тренера. Инсайды «СЭ»
Агент Марадишвили рассказал, что не знает об интересе «Пари НН»
В «Ахмате» заявили, что довольны работой Ромащенко и не планируют его убирать зимой
Агент Ренана опроверг новость о близости перехода защитника «Зенита» в «Коринтианс»
ЦСКА анонсировал матч с «Краснодаром» постером с Акинфеевым в стиле игры GTA 6
«Англичане — молодцы, что восхитились зимним российским футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты в РПЛ». Интервью Алаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Масалитин — о словах Карпина после матча с ЦСКА: «Команда проиграла, эмоции выплескиваются»