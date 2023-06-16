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Сегодня, 13:47

Севикян считает, что несколько клубов Сегунды точно попали бы в топ-10 РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Леванте», ныне защищающий цвета «Пари НН» Эдгар Севикян сравнил вторую лигу Испании с РПЛ.

«Можно ли сказать, что РПЛ — это чемпионат уровня второй лиги Испании? Не знаю, это сложный вопрос. Думаю, что несколько клубов Сегунды могли бы конкурировать за место в середине таблицы РПЛ. Команды, которые находятся в верхней части таблицы Сегунды, точно попали бы в топ-10 РПЛ. Но не сказал бы, что вся Сегунда сопоставима с уровнем чемпионата России. В РПЛ есть очень хорошие команды, против которых тяжело будет играть и европейским клубам», — приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

21-летний нападающий является воспитанником московского «Локомотива». В Испании он выступал за «Атлетико Леванте», который является фарм-клубом «Леванте», с 2020 по 2022 год и провел за него 44 матча, забив четыре мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-dgar-sevikyan-neskol-ko-klubov-segundy-tochno-popali-by-v-top-10-rpl/
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