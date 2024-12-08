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Сегодня, 13:35

«Севилья» продолжает следить за Тикнизяном

Артем Бухаев
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Наир Тикнизян по-прежнему входит в сферу интересов «Севильи».

Испанский клуб внимательно наблюдает за игроком. Однако на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис железнодородников не поступало.

В сентябре спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «СЭ», что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде защитника.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 22 матча во всех турнирах за клуб, где сумел отличиться 2 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

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Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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