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20 июня, 23:43

Сезон РПЛ закончится 24 мая 2025 года

Алина Савинова
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РПЛ на официальном сайте опубликовал полный календарь чемпионата России на сезон-2024/25.

Согласно представленному расписанию, матчи заключительного тура состоятся в один день — 24 мая 2025 года.

В последнем, 30-м туре «Зенит» примет «Ахмат», «Спартак» дома сыграет с «Химками», «Динамо» отправится в гости к «Краснодару», ЦСКА встретится с «Пари НН», «Факел» — с «Крыльями Советов», «Рубин» проведет матч против «Оренбурга», «Динамо» из Махачкалы — против «Ростова», а «Акрон» на своем поле примет «Локомотив».

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_30910.html
Футбол
РПЛ
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