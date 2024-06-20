Сезон РПЛ закончится 24 мая 2025 года

РПЛ на официальном сайте опубликовал полный календарь чемпионата России на сезон-2024/25.

Согласно представленному расписанию, матчи заключительного тура состоятся в один день — 24 мая 2025 года.

В последнем, 30-м туре «Зенит» примет «Ахмат», «Спартак» дома сыграет с «Химками», «Динамо» отправится в гости к «Краснодару», ЦСКА встретится с «Пари НН», «Факел» — с «Крыльями Советов», «Рубин» проведет матч против «Оренбурга», «Динамо» из Махачкалы — против «Ростова», а «Акрон» на своем поле примет «Локомотив».