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Шабаханджай: «Как в Австрии отреагировали на мой трансфер в «Рубин»? Так себе»

Даниил Аршавский
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Австрийский полузащитник «Рубина» Дардана Шабанхаджай рассказал, что на родине неоднозначно отреагировали на его переход в казанский клуб.

«Как в Австрии отреагировали на мой трансфер? Так себе, из-за политической ситуации. Но я считаю, что это большой шаг для меня. Некоторые люди был счастливы, но другие говорили, почему я не перешел в другой клуб. Безусловно, я доволен тем, что нахожусь в «Рубине», мне тут нравится», — цититрует Шабаханджая ТАСС.

23-летний австриец присоединился к «Рубину» 25 января 2024 года, его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 2 результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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