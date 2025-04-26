Шадыханов не назначил пенальти в пользу «Ахмата». После такого же решения пожизненно отстранили Турбина

На 38-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов не квалифицировал действии Никиты Ермакова как нарушение правил и не назначил пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде, когда нижегородец и Георгий Мелкадзе следили за полетом мяча и готовились сыграть в него, Ермаков случайно наступил на бутсу соперника в своей штрафной площади. Решение рефери стоит поддержать — 11-метровый удар был правильно не назначен.

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Однако есть одно «но». В сентябре прошлого года судья Евгений Кукуляк в схожей ситуации не назначил пенальти на 32-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), когда самарец Виктор Мендес наступил на ногу Амину Талалу. ЭСК РФС назвала такой наступ наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». «В связи с этим комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорилось в новости на сайте РФС.

Та игра стала последней для Евгения Турбина. Он работал видеоарбитром и всю вину свалили на него. Карьера подмосковного рефери на этом завершилась.

В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.