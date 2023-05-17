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Судейство

17 мая, 12:32

Шадыханова отстранили за ошибку против «Спартака». Но его снова назначили на дерби

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Шадыханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС сегодня объявил судей, назначенных на матчи 28-го тура чемпионата России, которые пройдут с 20 по 22 мая. Дерби «Спартак» — ЦСКА доверили арбитру Сергею Карасеву и видеоассистенту Павлу Шадыханову.

37-летний Шадыханов нечасто работает на встречах с участием красно-белых. Более того, прошлой весной он был серьезно наказан за ошибку в игре «Локомотив» — «Спартак» (1:0), которую судил как раз Карасев.

Решением судейского комитета РФС ему «ограничили назначение на два матча чемпионата России за неисправление допущенной Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Шадыханов помогал в качестве видеоассистента. В середине первого тайма не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека.

Отмечу, что рефери из Москвы в мае этого года продолжает получать назначения, несмотря на ошибку, допущенную в игре 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Факел» (0:2). Шадыханов работал в роли видеоассистента и на 34-й минуте не вмешался в действия арбитра Евгения Кукуляка, ошибочно не показавшего красную карточку воронежцу Роману Акбашеву и не удалившего его с поля. Футболист «Факела» прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. За этот фол он получил только предупреждение.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Шадыханов
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