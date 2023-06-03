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Сегодня, 15:25

Магомедалиев: «Такого, как Акинфеев, в России больше не будет»

Магомедалиев поделился мнением об Акинфееве
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев поделился мнением о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Сейчас уже меньше слежу, а раньше любил смотреть чемпионат России. Когда одна команда все время выигрывает, интерес пропадает. Но все равно слежу, важные игры, разные дерби, стараюсь не пропускать. И за вратарями смотрю. Конечно, Акинфеев — номер один в России, без вариантов. Такого, как он, больше не будет. При том, что в полной мере, на мой взгляд, Игорь не раскрылся. Травмы, два разрыва «крестов», помешали ему стать вратарем мирового уровня. Такой психологии, как у Акинфеева, ни у кого не найдешь. Он доказывает, что рост — не главное для вратаря. 18 лет человек играет в ЦСКА, представляете? И все эти годы держит планку. Просто сумасшедший кипер, в лучшем смысле слова. Лучший в истории современной России», — приводит слова Магомедалиева «Чемпионат».

Акинфеев является бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды России.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5123491-vratar-sbornoj-azerbajdzhana-takogo-kak-akinfeev-v-rossii-bolshe-ne-budet.html
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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