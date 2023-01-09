«Шахтер» из ДНР планирует участие в чемпионате России

Сегодня, 16:16
«Шахтер» из Донецкой Народной Республики планирует выступать в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.
«Шахтер» (ДНР) был и остается в Донецке. В планах есть принять участие в чемпионате России.
У команды в Донецкой Народной Республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей ДНР", — цитирует Громакова ТАСС.
Сейчас «Шахтер» плотно интегрируется в чемпионаты Ростовской области.