«Шахтер» из ДНР планирует участие в чемпионате России

«Шахтер» из Донецкой Народной Республики планирует выступать в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

«Шахтер» (ДНР) был и остается в Донецке. В планах есть принять участие в чемпионате России.

У команды в Донецкой Народной Республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей ДНР", — цитирует Громакова ТАСС.

Сейчас «Шахтер» плотно интегрируется в чемпионаты Ростовской области.