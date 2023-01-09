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Сегодня, 16:16

«Шахтер» из ДНР планирует участие в чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
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«Шахтер» из Донецкой Народной Республики планирует выступать в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

«Шахтер» (ДНР) был и остается в Донецке. В планах есть принять участие в чемпионате России.

У команды в Донецкой Народной Республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей ДНР", — цитирует Громакова ТАСС.

Сейчас «Шахтер» плотно интегрируется в чемпионаты Ростовской области.

Источник: https://tass.ru/sport/16760613
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